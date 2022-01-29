МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал Центробанку к 1 мая разработать и утвердить рекомендации для кредитных организаций по упрощению выдачи кредитов социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО). Об этом сообщается на сайте кабмина. Правительство представит идеи по выплате пенсий бездомным гражданам

В разработке также примет участие Минэкономразвития.

Такая мера позволит упростить предоставление таким НКО кредитов, в том числе в рамках программ льготного кредитования, — говорится в сообщении.

Кроме того, правительство РФ до 1 мая предоставит идеи по дополнительной поддержке НКО, оказывающих помощь лицам без определенного места жительства, а также идеи о пособиях и льготах руководителям некоммерческих организаций, которые работают без выплаты им вознаграждения.