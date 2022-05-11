МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Снижение ставок на автомобильные кредиты в апреле на треть увеличило спрос на такие ссуды в ВТБ, особенно на подержанные машины, сообщила пресс-служба банка. Эксперт рассказал, какие автомобили подешевели в России

Банк России в конце прошлого месяца понизил свою ключевую ставку сразу до 14% с 17%. ВТБ вслед за движением ключевой снизил свои базовые процентные ставки по всей линейке программ автомобильного кредитования. Залоговые кредиты доступны клиентам от 4,7% годовых, а беззалоговые – от 9,3%. Эти условия действуют при покупке как новых, так и подержанных машин.

"Апрельское снижение ставок мгновенно показало положительный эффект – во второй половине месяца продажи автокредитов в ВТБ выросли на 30%", — говорится также в сообщении.

В банке при этом отметили, что у покупателей по всей России интерес к автомобилям, бывшим в употреблении три-пять лет, вырос в два-три раза.

ВТБ также ожидает, что снижение ключевой ставки с дальнейшим снижением ставок по кредитам и стабилизация цен на новые и подержанные машины окажут положительное влияние на рынок автомобильного кредитования.