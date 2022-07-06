МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Рынок автокредитования в России восстанавливается: в июне российские банки выдали таких кредитов на сумму более 52 миллиардов рублей, что на 45% превысило результат за предыдущий месяц, сообщила пресс-служба ВТБ. "АвтоВАЗ" планирует запустить производство Lada Niva Travel в августе

"На фоне существенного снижения ставок рынок автокредитования продолжает восстанавливаться. По данным ВТБ, в июне продажи российских банков в этом сегменте составили более 52 миллиардов рублей, что на 45% превысило результат за предыдущий месяц", — говорится в сообщении. По прогнозам ВТБ, в третьем квартале тенденция роста спроса продолжится.

В июне российские заемщики заключили в ВТБ около 5,2 тысяч сделок на приобретение транспортных средств. Объем выдач составил более 6,2 миллиарда рублей и на 60% превысил результат по итогам мая. Размер среднего чека практически не изменился и составил 1,2 миллиона рублей.

Лидерами по объему выданных автокредитов оказались Московский регион (1,2 миллиарда рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (615 миллионов рублей). В топ-5 также вошли Татарстан (351 миллион), Краснодарский край (около 300 миллионов) и Челябинская область (240 миллионов). Мантуров оценил восстановление российского автопрома

Наибольшей популярностью у российских автолюбителей пользовались машины марок Lada (14,5% от всех продаж в июне), Kia (14%) и Hyundai (12%).

"Рынок автокредитования в первом полугодии оказался под серьезным давлением из-за ухода крупнейших брендов. На этом фоне тренд спроса на транспортные средства с пробегом усилился – с начала года их доля выросла в три раза. Сегодня они занимают уже 66% в общем объеме продаж ВТБ", – прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.