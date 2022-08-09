МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) лидировал по размеру процентных ставок по рублевым кредитам, предоставленным физлицам в июне, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, основываясь на данных ЦБ РФ. Власти профинансировали льготные кредиты системообразующим предприятиям ТЭК

"В июне СКФО занял первое место среди федеральных округов по ставкам по кредитам на срок до одного года, включая "до востребования" (24,36%)", — сообщил Осадчий, основываясь на данных ЦБ о средневзвешенных процентных ставках по каждому из федеральных округов России.

Ставка в Центральном федеральном округе в то же время составила 19,82%, и это наименьшая ставка среди округов, отметил аналитик.

Кроме того, СКФО стал первым среди федеральных округов по ставкам по кредитам на срок свыше одного года — 16,09%. "Ставка по Центральному федеральному округу составила 12,94% (также наименьшая ставка среди округов)", — заключил он.