МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Программа льготного автокредитования будет действовать до 1 декабря, в 2023 году она может быть возобновлена вновь. Об этом сообщило Министерство промышленности и торговли России. Продажи автомобилей в Китае выросли в июле

"Программа (льготного автокредитования — ред.) действует до 1 декабря 2022 года", — отмечается в сообщении.

Как пояснили РИА Новости в ведомстве, льготные автокредиты могут возобновить и после этого срока за счет ассигнований, заложенных на программу в федеральном бюджете на 2023 год.

Программа льготного автокредитования была возобновлена Минпромторгом в середине июля, по словам вице-премьера — главы министерства Дениса Мантурова, на неё было выделено 10,2 миллиарда рублей.

В этом году условия программы были улучшены — скидка выросла с 10% до 20% (для ДФО сохранилась на уровне 25%), а стоимость автомобиля подпадающего под льготный автокредит увеличилась с 1,5 миллиона рублей до 2 миллионов рублей. Предложение доступно семьям минимум с одним несовершеннолетним ребенком, медикам и учителям, а также водителям, впервые покупающим транспортное средство. Кроме того, условия распространяются и для тех, кто сдает автомобиль старше шести лет в трейд-ин при условии, что владели им не менее года.

Также льготный автокредит распространяется на российские электромобили Evolute, производство которых будет запущено в сентябре. Скидка составит 35%, но не более 925 тысяч рублей на один электромобиль.