МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Российские банки нарастят розничное кредитование в текущем году на 12-13%, при этом портфель кредитов бизнесу увеличится максимум на 10%, заявила РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "Эксперт РА" заявила, что цены на жилье в России не снизятся

"По итогам 2022 года мы ожидаем, что рост портфеля корпоративных кредитов не превысит 10%, в розничном сегменте рост может составить 12-13%", — сообщила Чекурова в интервью в преддверии международного банковского форума "Банки России – XXI век".

Она пояснила, что корпоративное кредитование в значительной степени будет зависеть от объемов льготных программ, в том числе по поддержке малого и среднего бизнеса. Кроме того, важно, какими темпами бизнес будет адаптироваться к новым экономическим реалиям.

При этом в розничном сегменте драйвером роста будет выступать ипотека, во многом из-за действующих госпрограмм. "Потребительское кредитование также имеет шансы показать положительные темпы роста, так как быстро реагирует на изменения рыночной конъюнктуры", — заключила Чекурова.

По прогнозу ЦБ, корпоративное и розничное кредитование в России по итогам текущего года увеличится на 5-10%, при этом ипотека покажет рост на 13-18%.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости ria.ru в 11.00 мск.