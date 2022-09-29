МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Возможные пути решения проблемы использования карт "Мир" в Турции прорабатываются, написала в своем Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова. В Турции оценили последствия отказа местных банков обслуживать карты "Мир"

"Следим за ситуацией с картами "Мир" в Турции. Причины понятны — это попытки ряда стран блокировать работу российской карты за рубежом. Важно понимать, что зарубежные партнеры самостоятельно принимают решение принимать или нет карты "Мир" в своей инфраструктуре. Тем не менее возможные пути решения проблемы сейчас прорабатываются", — написала Догузова.

В средине сентября был опубликован документ американского минфина, согласно которому США готовы вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и системы "Мир" за пределами РФ. При этом Банк России ранее сообщил РИА Новости, что намерен продолжать диалог о расширении географии приема карт "Мир" за рубежом. Системы Visa и Mastercard приостановили работу в РФ еще в марте — их карты, выпущенные банками РФ, работают лишь в России, трансграничные операции и покупки в зарубежных интернет-магазинах недоступны.

Агентство Блумберг в среду со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". При этом представитель Ziraat Bank сказал тогда РИА Новости, что в банке не получали уведомлений о прекращении использования системы "Мир", об отсутствии уведомлений от властей по этой теме агентству заявляли и представители Halkbank и VakıfBank.

В четверг же представитель Ziraat Bank сообщил РИА Новости, что банк больше не осуществляет операции по картам "Мир". На минувшей неделе о прекращении обслуживания карт "Мир" в связи с санкциями США и Великобритании в отношении РФ сообщали турецкие банки Isbank и Denizbank.