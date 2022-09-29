МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Сбербанк запускает свою программу реструктуризации кредитов малого и микробизнеса, основные собственники которого мобилизованы, заявил зампред правления банка Анатолий Попов. В Госдуме подготовили законопроект по защите мобилизованных от коллекторов

"Сбербанк принял решение о запуске собственной программы реструктуризаций кредитов компаний малого и микробизнеса. В случае мобилизации индивидуальных предпринимателей и собственников, доля участия которых в компании составляет более 50%, возможно получение отсрочки в погашении основного долга и процентов", — сказал он журналистам.

Попов добавил, что заявку на такую реструктуризацию можно подать в интернет-банке для предпринимателей.

В России указом президента Владимира Путина с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.