"Сбербанк" реструктуризирует кредиты небольшого бизнеса, чьи собственники были мобилизованы
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Сбербанк запускает свою программу реструктуризации кредитов малого и микробизнеса, основные собственники которого мобилизованы, заявил зампред правления банка Анатолий Попов.
"Сбербанк принял решение о запуске собственной программы реструктуризаций кредитов компаний малого и микробизнеса. В случае мобилизации индивидуальных предпринимателей и собственников, доля участия которых в компании составляет более 50%, возможно получение отсрочки в погашении основного долга и процентов", — сказал он журналистам.
Попов добавил, что заявку на такую реструктуризацию можно подать в интернет-банке для предпринимателей.
В России указом президента Владимира Путина с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://1prime.ru/banks/20220929/838299918.html
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