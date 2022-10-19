БИШКЕК, 19 окт — ПРАЙМ. Киргизский "Банк Азии" приостановил обслуживание российских карт "Мир", соответствующее сообщение опубликовано на сайте финансового учреждения. В Киргизии прокомментировали прекращение банками обслуживания карт "Мир"

"Уважаемые клиенты, информируем вас о том, что с 18 октября 2022 года приостановлено обслуживание карт "Мир" в банкоматах и POS-терминалах банка. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства и благодарим за понимание", — говорится в сообщении.

Ранее еще три банка — "Компаньон", "Бакай-банк" и "Доскредобанк" — объявили о приостановлении обслуживания карт "Мир".

Всего в республике 23 банка. Остальные финансовые учреждения о каких-то ограничениях в обслуживании карт "Мир" не информировали.

В нацбанке Киргизии РИА Новости сообщили, что коммерческие банки самостоятельно принимают решения по поводу сотрудничества с теми или иными финансовыми системами.