МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Отделение банка ПСБ пострадало в результате украинского обстрела центра Донецка, передает корреспондент РИА Новости. Власти ДНР сообщили об обесточивании бытовых потребителей в Донецке

Ранее в ДНР сообщили, что украинские войска в 23.40 выпустили три снаряда "натовского" образца калибром 155 миллиметров по центральному Ворошиловскому району Донецка. Штаб обороны ДНР сообщил, что зафиксировано прямое попадание в здание администрации района. По данным МЧС, жертв нет.

Попадание пришлось по отделению банка ПСБ, которое находится в здании администрации района. В здании выбило стекла.

Как рассказала журналистам очевидица, было два "прилета" по углу здания.

"Были две большие огненные вспышки: одна – здесь, другая – в сторону площади Ленина… Дым, звон в ушах… Насколько я разбираюсь, было похоже на вот эти натовские бесшумные мины, потому что я сидела и даже ничего не поняла, как это произошло. Просто сначала тишина – и тут резко две огненные вспышки, потом дым", – сказала она.