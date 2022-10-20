БИШКЕК, 20 окт — ПРАЙМ. Национальный банк (центробанк) Киргизии не вмешивается в работу коммерческих банков республики в вопросе обслуживания платёжных карт "Мир", заявили РИА Новости в пресс-службе финансового регулятора. Пятый банк в Киргизии приостановил обслуживание российских карт "Мир"

В Киргизии уже пять банков заявили о приостановлении обслуживания российских карт "Мир". Это банки "Кыргызстан", "Бакай-банк", "Доскредобанк", "Компаньон" и "Банк Азии".

"Национальный банк не вмешивается в текущую деятельность банков, небанковских финансово-кредитных организаций и иных юридических лиц, поднадзорных Национальному банку, за исключением случаев, предусмотренных указанным конституционным законом и законодательством Кыргызской Республики", — заявил представитель пресс-службы.

По его словам, коммерческие банки "как самостоятельные участники платежных систем принимают решения, с какой системой работать" и "проводят оценку рисков при работе с платежными системами".

"В этой связи возможно принятие коммерческими банками определенных мер или ограничений при работе с той или иной платежной системой", — уточнили в пресс-службе.