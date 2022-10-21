МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Количество заемщиков у российских банков во втором квартале текущего года уменьшилось до 42,1 миллиона человек, при этом повышенным спросом в это время пользовались кредитки, говорится в аналитическом материале Банка России. Банк России назвал долю заемщиков с просрочкой по ипотеке свыше 90 дней

"По итогам второго квартала 2022 года уменьшилось количество физических лиц, имеющих задолженность по банковским кредитам (42,1 миллиона человек на 1 июля 2022 года против 42,4 миллиона на 1 апреля 2022 года)", — сообщили в ЦБ.

В Банке России отметили, что это произошло "на фоне ужесточения банками стандартов кредитования и снижения спроса на кредиты".

Сократилось также число заемщиков по кредитам наличными, в том числе тех, у кого уже есть кредиты других типов, кроме ипотеки, добавили в регуляторе.

В то же время, в ЦБ отметили рост популярности кредитных карт. Число заемщиков по кредиткам во втором квартале выросло с 8,3 до 8,7 миллиона человек. "Долговая нагрузка по кредитным картам увеличилась до 2,7%, что на 0,1 процентного пункта больше, чем в начале года", — заключили в ЦБ.