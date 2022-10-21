МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Средний размер кредитов на новые и подержанные автомобили в России снизился на 3,6% в сентябре по сравнению с августом и составил 1,15 миллиона рублей, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В России стало меньше должников по банковским кредитам

"По данным 4000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в сентябре 2022 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 1,15 миллиона рублей, снизившись на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем (в августе 2022 года — 1,19 миллиона рублей). Вместе с тем по сравнению с февралем сокращение среднего размера автокредита составило 15,1% (в феврале 2022 года — 1,35 миллиона рублей), а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — 5,5% (в сентябре 2021 года — 1,21 миллиона рублей)", — подсчитали аналитики.

Наиболее серьезное снижение средней величины кредита по сравнению с предыдущим месяцем среди крупнейших 30 субъектов РФ по объемам выдачи кредитов этого типа было зафиксировано в Ставропольском крае (-10,1%), Тульской (-9,8%), Оренбургской (-7,4%) и Омской (-7,4%) областях, а также в Краснодарском крае (-6,8%). При этом средний размер автомобильного кредита, напротив, увеличился в Тюменской области (+3,5%), Пермском крае (+3,4%), а также в Саратовской области (+3,3%).

В Москве и Санкт-Петербурге показатель снизился на 2,6% и 1,9% соответственно. Эксперты зафиксировали увеличение сроков продажи автомобилей в России

Самый большой средний размер выданных автомобильных кредитов был отмечен в Москве (1,73 миллиона рублей), Московской области (1,51 миллиона), Петербурге (1,49 миллиона), а также в Ленинградской (1,37 миллиона) и Новосибирской (1,26 миллиона) областях.

"После некоторого снижения в марте-апреле в дальнейшем средний чек автокредитов стабилизировался, немного сократившись в сентябре", — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, чьи слова приводятся в релизе.

"Помимо прочего, на ситуацию со средним чеком влияет возобновившаяся в июле государственная программа льготного автокредитования. Дело в том, что она распространяется только на новые автомобили отечественного производства, которые в целом дешевле новых иномарок. Кроме того, постепенно растет и доля кредитования на покупку автомобилей с пробегом, что также влияет на средний размер автокредита в сторону его уменьшения", — добавил он.