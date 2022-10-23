МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Кредиты на покупку автомобиля в России чаще всего берут женатые мужчины старше 30 лет и имеющие высшее образование, говорится в исследовании банка "Открытие", с которым ознакомилось РИА Новости. "АвтоВАЗ" предложил выдавать льготные автокредиты двум категориям россиян

"Чаще всего автокредит берут заемщики-мужчины в возрасте от 31 до 40 лет, с высшим образованием, состоящие в браке. При этом почти каждый пятый заемщик банка покупает автомобиль в кредит уже в возрасте до 30 лет", — выяснили эксперты, проанализировав более 30 тысяч выдач 2022 года.

Согласно исследованию, мужчины берут автокредит чаще, чем женщины (63% против 37% соответственно). Преимущественно клиенты подают заявки в самом активном трудоспособном возрасте — от 31 до 40 лет (36%).

Еще четверть (27%) прибегают к финансированию от банка при покупке машины в возрасте от 41 до 50 лет, возраст еще 17% заемщиков — от 21 до 30 лет, остальные — представители старшего поколения в возрасте 51 год и старше.

По данным экспертов, клиенты с высшим образованием составляют более половины всех заемщиков – 62%, со средним профессиональным образованием – треть (30%). У заемщиков-мужчин высшее образование есть у 61%, а у 33% — среднее специальное.

По данным экспертов, 69% всех автозаемщиков состоят в браке. При этом доля заемщиков-мужчин, состоящих в браке, выше (72%), чем у женщин (62%). В ходе исследования также выяснилось, что у 60% автозаемщиков нет детей. У 21% клиентов есть один ребенок, у 15% — двое, а у 4% — три и более.