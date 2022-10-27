ТАШКЕНТ, 27 окт — ПРАЙМ. Вопрос возобновления обслуживания карт "Мир" в Узбекистане пока открыт, нет предпосылок, что этот вопрос может решиться в ближайшее время, сообщил заместитель председателя Центрального банка республики Бехзод Хамраев. Индонезия обсуждает с Россией использование карт "Мир"

Единый общереспубликанский процессинговый центр Uzcard с 23 сентября приостановил прием карт российской платежной системы "Мир" в Узбекистане, в том числе кобейджинговых за рубежом, по техническим причинам. При этом кобейджинговые карты Uzcard – "Мир" работают в штатном режиме на территории страны.

"Пока вопрос возобновления работы "Мир" открыт. Нет никаких предпосылок, что вопрос решится завтра или через месяц", — цитирует Хамраева интернет-издание newshub.uz.

По его оценке, в этом вопросе роль играют совокупные факторы, "один из них – угроза вторичных санкций".

После заявления минфина США о готовности вводить санкции за работу с платежной системой "Мир" проблемы с использованием российских карт возникли во многих странах, в том числе в Турции, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане.