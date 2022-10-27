БРЮССЕЛЬ, 27 окт — ПРАЙМ. Кредитование домохозяйств в еврозоне замедляется, банки ужесточают и продолжат в текущем году ужесточать свои кредитные условия на фоне роста опасений за экономические перспективы, сказала глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард на пресс-конференции. ЕЦБ ждет дальнейшего замедления экономической активности в еврозоне

"Кредитование домохозяйств замедляется, поскольку ужесточились кредитные стандарты и спрос на кредиты снизился в контексте растущих процентных ставок и низкого потребительского доверия", — отметила она.

Согласно последнему обзору ЕЦБ по банковскому кредитованию, условия ужесточились для всех категорий кредитов в третьем квартале, "поскольку банки все больше обеспокоены ухудшающимся прогнозом по экономике и рисками, с которыми сталкиваются их клиенты в текущих условиях", добавила Лагард.

"Банки ожидают дальнейшего ужесточения своих кредитных стандартов в четвертом квартале", — сказала она.