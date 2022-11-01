МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Речи о массовом приеме карт "Мир" в Турции в данный момент не идет, а информация о приеме турецкими отелями банковских карт, выпущенных в России — локальные эксперименты, полагает Ассоциации туроператоров России (АТОР). Турецкий сектор услуг ищет варианты приема карт "Мир", сообщил источник

Турецкие отели начали подключать российские платежные сервисы для приема карт платежной системы "Мир", а также Visa и Mastercard, выпущенных в России, написала ранее во вторник газета "Известия" со ссылкой на представителей пяти турецких гостиниц.

В АТОР уточнили, что для оказания платежных услуг в Турции местные гостиницы, ритейлеры и другие организации должны получать лицензию Агентства банковского регулирования и надзора Турции.

"Если получение таких разрешений не будет организовано силами российских банков и платежных систем, то вряд ли отельеры и владельцы магазинов массово будут внедрять "обходные" схемы приема карт "Мир": им выгоднее и безопаснее оставаться в "тени". В этом случае не нужно отчитываться за непрофильный бизнес, да и обороты в рублях, особенно в низкий сезон, относительно небольшие, чтобы подвергать себя риску", — заявили в ассоциации.

"В любом случае, схемы, когда банки подключали прием российских карт сразу по всем своим сетям партнеров, насчитывающим десятки и сотни тысяч торговых точек, в Турции больше нет. А инициативы "снизу", от торговых точек неизбежно будут оставаться только локальными экспериментами", — добавили в АТОР. В ассоциации считают, что сейчас в Турцию туристам все же лучше ехать с проверенными вариантами: с наличной валютой – евро или долларами, или с картой иностранного банка. РИА Новости направило запрос в платежную систему "Мир".

В сентябре турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank, а также частные Isbank и Denizbank прекратили обслуживание карт "Мир" после заявления минфина США о том, что Вашингтон готов вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и системы "Мир" за пределами РФ. Анкара и Москва сейчас обсуждают возможность использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативы картам "Мир".