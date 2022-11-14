МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Банк России обсуждает с некоторыми российскими кредитными организациям меры по упрощенному кредитованию жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, пишет РБК со ссылкой на источники в банке. Центробанк зафиксировал стабилизацию ситуации на рынке депозитов

"Центробанк проводит консультации с некоторыми российскими кредитными организациями по поводу упрощения процедур предоставления финансовых услуг жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, в том числе выехавших оттуда в другие регионы. Одна из идей — запустить для них программу льготной ипотеки", — говорится в сообщении.

Один из собеседников подтвердил РБК, что люди, переселяющиеся с новых территорий, на данный момент не обеспечены финансовыми услугами. Сейчас идет обсуждение с банкирами о спектре услуг и финансовых продуктах, которые можно предоставить клиентам, пока их миграционный статус не уточнен.

Кроме того, представитель Промсвязьбанка сообщил РБК, что банк начал выдавать потребительские кредиты в ДНР и ЛНР. Он уточнил, что ссуды доступны только клиентам, которые обслуживаются в этих регионах в рамках зарплатных проектов. "Также мы кредитуем и тех жителей присоединенных субъектов РФ, которые выехали в другие регионы России, — для них доступна вся линейка продуктов и услуг ПСБ", — сказал он.