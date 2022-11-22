МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Средний срок автомобильного кредита в России вырос на 8% за год, впервые достигнув пяти лет, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Центробанк выявил недопустимую практику при оформлении ОСАГО

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в октябре средний срок автокредита впервые составил 5,0 лет, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,0% (в октябре 2021 года — 4,62 года). При этом данный показатель растет 11 месяцев подряд", — подсчитали аналитики.

Наиболее значительный рост срока кредита по сравнению с предыдущим годом среди крупнейших 30 субъектов России по объемам выдачи кредитов этого типа продемонстрировали Москва (+19,2%), Омская (+17,4%), Московская (+17,3%) и Новосибирская (+16,8%) области, а также Санкт-Петербург (+16,8%).

Самый большой средний срок выданных автомобильных кредитов был отмечен в Краснодарском крае (5,19 лет), Ханты-Мансийском АО — Югре (5,17 лет), а также в Оренбургской (5,16 лет), Ростовской (5,14 лет) и Волгоградской (5,13 лет) областях. Россиянам объяснили, когда и почему в стране могут подешеветь автомобили

В Москве и Санкт-Петербурге средний срок автомобильного кредита в октябре составил 4,78 и 4,87 года соответственно.

"Средний срок автокредитов непрерывно растет с ноября прошлого года. Увеличение срока кредитования в данном сегменте обусловлено стремлением как банков, так и самих граждан к сокращению долговой нагрузки путем снижения ежемесячного платежа по автокредитам… При этом стоит отметить, что автокредиты по-прежнему выдаются, прежде всего, заемщикам "хорошего кредитного качества", — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.