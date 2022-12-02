БИШКЕК, 2 дек — ПРАЙМ. Ряд киргизских банков отказались обслуживать российские карты "Мир" из-за угрозы санкций, сообщил в пятницу на заседании парламентской фракции "Ишеним" замглавы Национального банка республики Кайып Куленбеков. Глава НСПК рассказал о странах, где принимают карты "Мир"

"Около десяти банков отказались обслуживать карты "Мир" из-за угрозы вторичных санкций", — заявил зампредседателя финансового регулятора.

По его словам, Нацбанк в этом вопросе в работу банков не вмешивался и никаких рекомендаций не давал.

О прекращении обслуживания российских карт мир сообщили половина банков Киргизии. Это коммерческие "Капитал-Банк", "Демир-Банк", Кыргызстан", "Бакай-банк", "Доскредобанк", "Компаньон", "Банк Азии", KICB, "Бай-Тушум", "Оптима-Банк" — и один госбанк "Айыл-банк".