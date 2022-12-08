МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, закрепляющий на постоянной основе право граждан на каникулы по потребительским кредитам. Российские банки запустили новогодние акции на депозиты и кредиты

Документ, внесенный группой сенаторов и депутатов, направлен на поддержку граждан, заключивших договор потребительского кредита (займа) и оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Законопроект дает заемщику право потребовать от кредитора льготный период на срок до шести месяцев по потребительскому кредиту (займу), размер которого не превышает значения, определенного правительством РФ.

В этот льготный период заемщик вправе не вносить платежи по кредиту. Также в течение этого периода запрещается начисление неустойки (штрафов, пени), обращение взыскания на предмет залога, обращение к поручителю заемщика. Однако на текущую задолженность заемщика будут начисляться проценты. В России снизилась выдача кредитов на покупку автомобилей

Право на кредитные каникулы может быть реализовано однократно за время действия кредитного договора и при условии снижения доходов заемщика более чем на 30% по сравнению с его среднемесячным доходом за последний год. Сведения о предоставлении заемщику кредитных каникул будут отражаться в его кредитной истории, но не будут ее ухудшать.

До установления кабмином максимального размера кредита (займа), по которому заемщик вправе обратиться за кредитными каникулами, будут действовать предельные значения, установленные законопроектом. Для кредитов под залог транспортного средства лимит составит 1,6 миллиона рублей, для остальных — 450 тысяч рублей. А для договоров потребительского кредита с лимитом кредитования, по которым заемщик вправе обратиться за каникулами, лимит выдачи или лимит задолженности (наименьшая из этих величин) составит 150 тысяч рублей.