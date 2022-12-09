АЛМА-АТА, 9 дек — ПРАЙМ. Чистая прибыль Евразийского банка развития (ЕАБР) по итогам 2022 года составит 30 миллионов долларов, объем инвестиций – 2,5 миллиарда долларов, сообщил председатель правления банка Николай Подгузов. ЦБ усомнился в прибыльности российского банковского сектора

"Чистая прибыль по итогам года — 30 миллионов долларов", — говорится в презентации, продемонстрированной им в ходе представления итогов года банка в Алма-Ате.

Чистая прибыль ЕАБР за 2021 год составила 37,1 миллиона долларов, сообщал банк в июне.

По информации Подгузова, инвестиции банка в текущем году практически вдвое превысят запланированный объем.

"Общий объем годовых инвестиций, который мы планируем осуществить (в 2022 году — ред.), составляет 2,5 миллиарда долларов. Это почти в два раза больше, чем те показатели, которые у нас были запланированы в этом году — 1,3 миллиарда долларов", — сказал он.