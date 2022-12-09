АЛМА-АТА, 9 дек — ПРАЙМ. Управление по контролю за иностранными активами — подразделение министерства финансов США (OFAC) — проинформировало казахстанские регулирующие органы о том, что не возражает против осуществления операций в республике по картам системы "Мир", сообщила пресс-служба Агентства Казахстана по регулированию и развитию финансовых рынков. Россия и Мьянма создадут условия для приема карт "Мир"

"Восьмого декабря 2022 года… было получено письмо от Управления по контролю за иностранными активами — подразделения министерства финансов США (OFAC), в котором американское ведомство разъяснило, что не возражает против использования банковских карт системы "Мир" частными лицами, а именно гражданами, мигрировавшими из России в Казахстан, для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность", — говорится в сообщении агентства.

При этом, как отметили в пресс-службе, в письме отмечается, что операции с данной платежной системой останутся под особым контролем в целях недопущения ее использования для обхода антироссийских санкций.

"Таким образом, казахстанские банки вправе принимать платежи, переводы по картам "Мир", а также осуществлять выдачу наличных денег посредством банкоматов для частных лиц. При этом решение о подключении к системе "Мир" казахстанские банки принимают самостоятельно на основе собственных стратегий развития и внутренних систем оценки рисков", — подчеркивается в сообщении.