МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Кения готова рассмотреть возможность использования платежной системы "Мир" и других альтернативных механизмов для торговли с Россией, заявил в интервью РИА Новости кенийский посол в РФ Бенсон Огуту. Названы девять зарубежных стран, где принимают карты "Мир"

"Я пока не могу этого утверждать, но мы должны рассматривать все способы. Так что, если российская сторона предложит обсудить этот вариант (использования российской системы "Мир"), мы его рассмотрим", — заявил посол, отвечая на вопрос о перспективах внедрения системы "Мир" в торговле с Кенией.

"Мы рассматриваем все возможные альтернативы, чтобы наше сотрудничество продолжалось", — добавил дипломат.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.