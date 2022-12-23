Кения рассмотрит возможность использования платежной системы "Мир"
Посол: Кения рассмотрит возможность использования платежной системы "Мир" для торговли с Россией
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МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Кения готова рассмотреть возможность использования платежной системы "Мир" и других альтернативных механизмов для торговли с Россией, заявил в интервью РИА Новости кенийский посол в РФ Бенсон Огуту.
"Я пока не могу этого утверждать, но мы должны рассматривать все способы. Так что, если российская сторона предложит обсудить этот вариант (использования российской системы "Мир"), мы его рассмотрим", — заявил посол, отвечая на вопрос о перспективах внедрения системы "Мир" в торговле с Кенией.
"Мы рассматриваем все возможные альтернативы, чтобы наше сотрудничество продолжалось", — добавил дипломат.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
https://1prime.ru/banks/20221223/839277366.html
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