МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Мошенники похитили у жителя Московской области более миллиона рублей, а также убедили его подечь банк, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Россиянам рассказали, как правильно хранить пин-код от карты

По его словам, накануне в Рузе в полицию обратился мужчина и рассказал, что неизвестный гражданин бросил в отделение "Сбербанка" коктейль Молотова. Поджигателя быстро задержали.

"Как рассказал сам задержанный мужчина, с ним ранее связался представитель одного из российских банков. Неизвестный убедил его, что с его счетом проводятся некие подозрительные операции, а кто-то и вовсе пытается взять кредит от его имени. Для того, чтобы остановить мошенников, мужчине предложили самому взять кредиты", — сказал источник.

В итоге мужчина взял несколько кредитов и перевел средства на неизвестный счет. По предварительным оценкам, он потерял более миллиона рублей. Россиян предупредили о новой многофазной схеме мошенничества

"После истории с кредитами один из собеседников мужчины убедил его поджечь банк: это якобы нужно было для поимки аферистов, которые и пытались завладеть его счетом. По указанию собеседника мужчина сделал "коктейль Молотова" и отправился поджигать банк, однако возгорание быстро потушили, а самого поджигателя задержали", — отметил источник.

В пресс-службе подмосковного главка МВД подтвердили информацию о брошенной в здание банка бутылки с зажигательной смесью. Пострадавших нет.

Злоумышленника, 1974 года рождения, доставили в отдел. Возбуждено уголовное дело по статье "Попытка поверждения имущества".