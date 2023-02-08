МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Доля неработающих кредитов в банковском секторе Украины выросла до 38% и составляет 432 миллиарда гривен (11,8 миллиарда долларов США), сообщили в среду в Нацбанке (центробанке страны). Международные резервы Украины выросли на пять процентов

"Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе составила на 1 января 2023 года 38% по сравнению с 30% на 1 января 2022 года. Объем неработающих кредитов вырос за год на 87 миллиардов гривен (2,4 миллиарда долларов) до 432 миллиардов гривен (11,8 миллиарда долларов)", — говорится в сообщении на сайте регулятора.

Сообщается, что банки уже признали значительные кредитные убытки. По оценкам НБУ, потенциальные потери кредитного портфеля в результате военных действий, экономического кризиса и "энергетического террора" могут достичь 30%. Отмечается, что регулятор планирует в текущем году провести оценку качества активов, чтобы убедиться в корректности подходов банков к учету кредитного риска.

"Объемы отчисления в резервы под кредиты превысили 100 миллиардов гривен (2,7 миллиарда долларов) и составляют более 12% кредитного портфеля, которые банки имели в конце февраля 2022 года", — утонили в НБУ.