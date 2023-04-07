ВТБ: выдачи автокредитов в России в первом квартале превысили рекорд 2021 года
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Выдачи автокредитов в России по итогам первого квартала примерно на четверть превысили результаты января-марта прошлого года и на 8% — рекордного 2021 года, сообщила пресс-служба ВТБ.
"По оценке ВТБ, в марте выдачи автокредитов в России превысили 94 миллиарда рублей, что почти на 20% выше результата февраля. Всего по итогам первого квартала на покупку транспортных средств физлица получили около 250 миллиардов рублей. Это примерно на четверть превосходит итоги января-марта прошлого года и на 8% — рекордного 2021 года", — говорится в сообщении.
В условиях ограниченного выбора новых автомобилей на российском рынке высокую долю в выдачах кредитов по-прежнему занимают транспортные средства с пробегом, отметил начальник управления партнерских продаж авто, вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий.
"Мы ожидаем, что по мере расширения ассортимента брендов новые транспортные средства начнут отвоевывать свои позиции и рынок будет возвращаться к сбалансированным значениям", — добавил он.
ВТБ за январь-март 2023 года оформил около 18,2 тысячи автокредитов более чем на 22 миллиарда рублей, что по объему почти в 1,5 раза превысило итоги аналогичного периода 2022 года. Самым активным оказался последний месяц квартала: выдачи составили более 8,7 миллиарда рублей. Это на 35% больше, чем результат банка в феврале и выше среднерыночной динамики за март.
Средняя сумма одного автокредита по итогам квартала составила 1,2 миллиона рублей, незначительно увеличившись к началу года.
https://1prime.ru/banks/20230407/840315382.html