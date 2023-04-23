Гендиректор "Честное слово" Петков: просрочка по займу всего в один день грозит штрафом
МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Просрочка по займу всего в один-три дня грозит заемщику штрафом и общением с коллекторами, однако такой срок сильно не отразится на кредитной истории, прокомментировал РИА Новости генеральный директор МФК "Честное слово" Андрей Петков.
"Скорость наступления последствий (после просрочки по ссуде — ред.) напрямую зависит от типа кредитного продукта. Скажем, в случае с МФО… заем уходит в просрочку уже на следующий день после невыплаты… С первого дня просрочки начисляются штрафы и звонят коллекторы, но на кредитной истории это сильно не отразится… У банков та же система", — сообщил Петков, отметив, что закон не устанавливает четкие сроки, когда наступают последствия, они зависят от политики кредитора.
При этом просрочка в 1–3 дня некритична и считается технической, в том числе потому, что может наступить из-за медленного перевода денег банком между счетами клиента и МФО. Если такая ситуация произошла как раз из-за задержки банка, клиент может оспорить просрочку долга, и она не отразится в кредитной истории, и не будет штрафов, указывает Петков.
Штраф — первое последствие просрочки займа. Его размер зависит от типа кредита, и того, продолжают ли во время задержки платежа начисляться проценты на сумму долга. Кроме того, заёмщика ждёт взаимодействие с коллекторами — колл-центром кредитора или сторонним агентством, говорит эксперт. Каждая служба взыскания использует свои методы, но легальные коллекторы соблюдают закон, запрещающий применять к должнику насилие и устанавливающий регламент для звонков, писем и личных встреч.
Также на этом этапе заемщику предлагают разные способы урегулировать просроченную задолженность. Если должник не идёт на контакт, банк или МФО передает дело в суд. Затем федеральная служба судебных приставов может начать исполнительное производство, уточняет эксперт. При неимении у заемщика возможности расплатиться по долгам, он сам или кредитор могут инициировать банкротство. После этого ему 5 лет запрещено кредитоваться, а повторно стать банкротом можно только через 10 лет, отметил Петков.
Страдает от просрочки по ссуде и кредитная история, так как туда попадает запись о пропущенном платеже. Из-за этого могут отказать в новом займе, выдать меньше денег или назначить выше процент. Однако исправить кредитную историю можно. Во-первых стоит сотрудничать с кредитором и не игнорировать его. Во-вторых, в кредитной истории должны появиться новые положительные записи. "Сделать это можно, оформив и вовремя погасив несколько кредитов, последовательно увеличивая их сумму. Обычно для этой цели хорошо подходят микрозаймы", — заключил Петков.
https://1prime.ru/banks/20230423/840451725.html