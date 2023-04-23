МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Просрочка по займу всего в один-три дня грозит заемщику штрафом и общением с коллекторами, однако такой срок сильно не отразится на кредитной истории, прокомментировал РИА Новости генеральный директор МФК "Честное слово" Андрей Петков. Специалист по инвестициям раскрыл, как сохранить деньги на вкладе

"Скорость наступления последствий (после просрочки по ссуде — ред.) напрямую зависит от типа кредитного продукта. Скажем, в случае с МФО… заем уходит в просрочку уже на следующий день после невыплаты… С первого дня просрочки начисляются штрафы и звонят коллекторы, но на кредитной истории это сильно не отразится… У банков та же система", — сообщил Петков, отметив, что закон не устанавливает четкие сроки, когда наступают последствия, они зависят от политики кредитора.

При этом просрочка в 1–3 дня некритична и считается технической, в том числе потому, что может наступить из-за медленного перевода денег банком между счетами клиента и МФО. Если такая ситуация произошла как раз из-за задержки банка, клиент может оспорить просрочку долга, и она не отразится в кредитной истории, и не будет штрафов, указывает Петков.

Штраф — первое последствие просрочки займа. Его размер зависит от типа кредита, и того, продолжают ли во время задержки платежа начисляться проценты на сумму долга. Кроме того, заёмщика ждёт взаимодействие с коллекторами — колл-центром кредитора или сторонним агентством, говорит эксперт. Каждая служба взыскания использует свои методы, но легальные коллекторы соблюдают закон, запрещающий применять к должнику насилие и устанавливающий регламент для звонков, писем и личных встреч. Финансист рассказала, чей вклад может заморозить банк

Также на этом этапе заемщику предлагают разные способы урегулировать просроченную задолженность. Если должник не идёт на контакт, банк или МФО передает дело в суд. Затем федеральная служба судебных приставов может начать исполнительное производство, уточняет эксперт. При неимении у заемщика возможности расплатиться по долгам, он сам или кредитор могут инициировать банкротство. После этого ему 5 лет запрещено кредитоваться, а повторно стать банкротом можно только через 10 лет, отметил Петков.

Страдает от просрочки по ссуде и кредитная история, так как туда попадает запись о пропущенном платеже. Из-за этого могут отказать в новом займе, выдать меньше денег или назначить выше процент. Однако исправить кредитную историю можно. Во-первых стоит сотрудничать с кредитором и не игнорировать его. Во-вторых, в кредитной истории должны появиться новые положительные записи. "Сделать это можно, оформив и вовремя погасив несколько кредитов, последовательно увеличивая их сумму. Обычно для этой цели хорошо подходят микрозаймы", — заключил Петков.