МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Выдачи автокредитов в России в этом году достигнут 1,13 триллиона рублей, что превысит результаты рекордного в этом сегменте 2021 года, сообщил журналистам зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников. ВТБ спрогнозировал, когда клиенты откажутся от вкладов в долларах и евро

"Российский рынок автокредитования стабильно растет: мы ожидаем, что к концу года его объем достигнет пиковых за всю историю значений – 1,13 триллиона рублей. На фоне двукратного снижения доли продаж новых автомобилей до 11% основной прирост будет формироваться в сегменте машин с пробегом", — сообщил Печатников.

Согласно материалам банка, такой объем кредитов на 4% превысит результаты 2021 года и на 62% – 2022 года.

"Выдачи на новые машины "подстегнет" возобновление программы льготного кредитования, наращивание объемов выпуска моделей российских брендов, увеличение поставок китайского автопрома разного ценового сегмента и развитие параллельного импорта", – пояснил Печатников.

По итогам первого квартала 2023 года ВТБ оформил около 18,2 тысячи автокредитов более чем на 22 миллиарда рублей, что по объему почти в 1,5 раза превысило результаты аналогичного периода прошлого года. Лидером по продажам стал март – выдачи составили 8,7 миллиарда рублей, превысив на 35% показатель февраля.