МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Сегмент автокредитования разгонится после прошлогоднего реверса: по итогам текущего года автокредитный портфель российских банков вырастет на 14-16% после падения на 3,7% в 2022 году, говорится в аналитическом обзоре кредитно-рейтингового агентства НКР. Россиянам объяснили, кому положен льготный автокредит

"По мнению НКР, в 2023 году портфель автокредитов, выданных российскими банками, вырастет на 14-16% после падения на 3,7% годом ранее. Вследствие исчерпания эффекта отложенного спроса агентство не ожидает сохранения рекордных темпов марта–апреля (совокупно более 200 миллиардов рублей) до конца года", — отмечают эксперты.

Аналитики считают, что количество выданных кредитов будет относительно стабильным, а расти рынок продолжит главным образом за счёт дальнейшего повышения среднего чека на авто во всех сегментах. В связи с ростом цен и дефицитом новых авто потребители увеличивают и срок владения автомобилями.

"Из-за этого дальнейший рост количества сделок на рынке авто с пробегом маловероятен, что также будет сдерживать динамику автокредитования. Параллельный импорт частично замещает поставки автомобилей ушедших с рынка марок, однако доля таких новых автомобилей невелика, порядка 10%", — добавляют в НКР.

По мнению агентства, потенциал роста в этом направлении остаётся высоким, однако полноценное налаживание параллельных поставок и создание новых логистических цепочек потребует времени.