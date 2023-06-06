МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Профессия и образование нередко тесно связаны с платежным поведением должника, а просрочки по кредитам в РФ чаще всех допускают администраторы, водители и генеральные директора, говорится в исследовании сервиса по работе с проблемной задолженностью ID Collect, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. В Госдуме предложили ЦБ ограничить выдачу микрозаймов на одного человека

"Просрочки по кредитам чаще всех допускают администраторы, водители и генеральные директора", — выяснили аналитики. Исследование проводилось среди 70 тысяч совершеннолетних жителей РФ, имеющих один или более просроченный банковский долг более 180 дней.

По данным авторов исследования, более 70% просрочек по банковским кредитам допустили люди со средним специальным образованием или без среднего/высшего образования. На специалистов с одним или более высшими образованием приходится только около 30% банковских должников, однако почти четверть из них (23%) занимает руководящие должности (топ-менеджеры, руководители среднего звена).

При этом в группе должников с высшим образованием около 34% составляют сотрудники финансово-юридической сферы (экономисты, юрисконсульты, бухгалтера, аудиторы), 22% — представители технических специальностей (инженеры, технологи, энергетики), 15% — IT-специалисты, 11% — люди творческих профессий (актеры, вокалисты, журналисты, писатели), 7% — сотрудники медицины, образования и социальной сферы (врачи, учителя, социальные работники), 11% — других специальностей.

По мнению аналитиков сервиса, в целом профессия отражается на платежном поведении должника. Так, например, руководители высшего и среднего звена гораздо реже меняют контактные данные во избежание коммуникации с взыскателями, а творческие люди чаще отвечают на звонки, но реже сдерживают обещания по оплате. Эксперты отмечают, что топ-менеджеры чаще других должников стараются решить вопрос с долгом на досудебной стадии, а сотрудники финансовой сферы в три раза чаще других обращаются с запросом на реструктуризацию кредита.