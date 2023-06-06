МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Центробанк отказался от идеи установить максимальный срок в пять лет для необеспеченных потребительских кредитов, пишут "Известия" Раскрыто, кто чаще допускает просрочки по кредиту

Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта об изменениях в закон "О потребкредите".

По словам председателя комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, такие изменения — следствия замечаний депутатов к первому чтению проекта, так как нововведение исключило бы возможность реструктуризации за счет увеличения срока заимствования, а значит, и снижения ежемесячного платежа. Он добавил, что в ряде случаев это исключило бы возможность получения заемщиком кредитных каникул, если срок кредита близок к пяти годам или если они достаточно долгосрочные, как в случае с мобилизованными.

Спустя почти год после принятия Госдумой поправок к закону о потребительском кредите в первом чтении ЦБ подготовил изменения ко второму чтению. Регулятор исключил одно из ключевых положений, по которому шла дискуссия с участниками рынка. В первом чтении депутаты приняли поправку, предусматривающую, что срок действия необеспеченного потребкредита не может превышать пяти лет.

ЦБ прислушался к позиции кредитных организаций, убрав спорное положение ко второму чтению.

В пресс-службе Банка России подтвердили, что норму отменили в связи с введением макропруденциальных лимитов (МПЛ).

"Законодательство уже предусматривает необходимые инструменты для регулирования доли выдач необеспеченных кредитов со сроком более пяти лет в виде возможности устанавливать для них макропруденциальные лимиты. Их введение направлено на ограничение роста долговой нагрузки граждан", — объяснили в ЦБ.

В начале года регулятор ввел ограничения на кредитование заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки (доля таких заимствований для банков не должна превышать 25 процентов, МФО — 35 процентов) и на сроки свыше пяти лет (МПЛ — десять процентов). С первого июля ЦБ еще раз ужесточит лимиты, снизив их на 5 процентных пунктов.