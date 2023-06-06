МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Фонд развития промышленности (ФРП) провел первую сделку по продаже части кредитного портфеля, покупателем займов на 1,3 миллиарда рублей стал опорный банк "Ростеха" — Новикомбанк, сообщает пресс-служба кредитной организации. Банк "Хоум Кредит" сменит название

"Фонд развития промышленности провел первую сделку по продаже части кредитного портфеля… Новикомбанк выкупил пул займов в сумме 1,3 миллиарда рублей. ФРП оставляет за собой контроль за реализацией 7 проектов, вошедших в пул", — говорится в сообщении.

Минпромторг России совместно с ФРП приступил к реализации концепции передачи части кредитного портфеля фонда банкам. В условиях опережающего спроса на займы фонда это позволит институту развития в краткосрочной перспективе высвободить порядка 20 миллиардов рублей и направить их на финансирование новых проектов промышленных предприятий, не дожидаясь планового возврата займов через 2-3 года, поясняет Новикомбанк.

Общий объем кредитного портфеля ФРП в настоящее время составляет более 260 миллиардов рублей. С 2015 года ФРП выдал порядка 1350 займов на общую сумму более 400 миллиардов рублей, из них более 140 миллиардов — в 2022 году.

"Речь идет только о передаче займов, где предприятие уже запустило производство и фактически реализовало проект, ранее профинансированный ФРП. Для всех этих заемщиков после передачи портфеля в другой банк будут сохранены все льготные условия (ставка, срок, выплата процентов раз в квартал), предоставленные фондом при финансировании проекта", — уточнил директор ФРП Роман Петруца.