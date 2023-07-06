С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — ПРАЙМ. Сбербанк позитивно оценивает динамику потребкредитования, оно сейчас растет быстрее майского прогноза в 12-13%, заявил журналистам первый зампред правления банка Кирилл Царев. Мишустин повысил размер льготного кредита по "сельской ипотеке"

"Наш прогноз по росту потребительских кредитов был в районе 12-13%. Мы сегодня понимаем, что в текущем режиме мы растем несколько более высоким темпом. Вместе с тем, многое будет определяться и конъюнктурой, и тем, появятся ли какие-то дополнительные требования у регулятора в части ПДН и других макропруденциальных требований. Пока ситуация развивается позитивно", — сказал он в кулуарах Финансового конгресса ЦБ.

Ранее в ходе мероприятия глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова заявляла, что годовые темпы роста потребкредитования в РФ составляют 20%.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.