МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Самая высокая средняя сумма автокредита в 1,51 миллиона рублей зафиксирована в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) России, при этом самый низкий размер ссуды на машину составил почти 1,17 миллиона рублей и был замечен в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), следует из исследования Росбанка, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Ренессанс кредит" вводит комиссию за внесение крупных сумм валюты в кассах

"Самая высокая средняя сумма автокредита в первом полугодии 2023 года зафиксирована в СЗФО. Она составила более 1 512 982 рублей", — говорится в сообщении.

На втором месте — Центральный федеральный округ (ЦФО) с средней суммой займа 1 490 521 рубль, далее следует Дальний Восток со средней суммой автокредита 1 374 919 рублей. "Самая низкая средняя величина займа отмечена в Северо-Кавказском ФО. Она составила 1 168 752 рубля в 2023 году", — выяснили авторы исследования.

По сравнению с первым полугодием 2022 года в ряде областей страны средняя сумма автокредита упала, указывают эксперты. Например, в Ханты-Мансийском автономном округе она снизилась на 10% до 1,4 миллиона рублей, в Карелии — на 8%, до 948 тысяч рублей, в Новосибирской области — на 5%, до 1,4 миллиона рублей, в Еврейской автономной области — на 2%, до 1,2 миллиона рублей.

В исследовании также приводятся и регионы, где средняя сумма автокредита, напротив, показала максимальный рост. Так, в Астраханской и Курганской областях она увеличилась на 55% и 46% соответственно, до 1,4 миллиона рублей, в Архангельской области и Башкортостане на 42% и на 40% соответственно, до 1,3 миллиона рублей.

Кроме того, эксперты выяснили, что доля оформленных кредитов для приобретения авто на вторичном рынке в общем портфеле автокредитов в количественном выражении существенно выросла в Сибири — до 64% (увеличение составило 15%), на Урале — до 42% (рост на 12%), на Дальнем Востоке — до 81% (рост на 10%) и на Юге России — до 41% (рост на 7%).

По продажам на первичном рынке лидируют ЦФО, СЗФО и СКФО, указывается в исследовании.