Скоринг бюро: в июле банки нарастили число выданных автокредитов на 15 процентов
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Российские банки в июле нарастили число выданных кредитов на покупку автомобиля сразу на 15% — до 86,3 тысячи, что стало рекордом с апреля позапрошлого года, рассказали РИА Новости в компании "Скоринг бюро".
Одновременно увеличился и средний размер такого кредита — на 5%, до максимальных за всю историю наблюдений 1,4 миллиона рублей. В результате общий объем выдач также показал значительный рост — на 21%, до 123,3 миллиарда рублей.
Портфель автомобильных кредитов по итогам июля подрос на 4%, до 1,4 триллиона рублей, а количество активных кредитов — на 2%, до 1,8 миллиона ссуд.
"Можно с осторожностью предположить, что авторынок, включая его кредитную составляющую, перешёл в стадию роста: на ранке восстановлено предложение, пусть и с новым наполнением. Рост в июле, скорее всего, связан с дополнительными факторами спроса в виде ожидаемого повышения утилизационного сбора и попыткой компенсировать возможный рост цен вследствие изменения курсов валют", — прокомментировали аналитики.
Предварительные данные за первую декаду августа указывают на то, что в этом месяце автомобильное кредитование покажет сопоставимые, хотя может быть и чуть менее "амбициозные" результаты, заключили они.
https://1prime.ru/banks/20230821/841523709.html