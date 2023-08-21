МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Российские банки в июле нарастили число выданных кредитов на покупку автомобиля сразу на 15% — до 86,3 тысячи, что стало рекордом с апреля позапрошлого года, рассказали РИА Новости в компании "Скоринг бюро". В России за полгода вырос объем выданных автокредитов

Одновременно увеличился и средний размер такого кредита — на 5%, до максимальных за всю историю наблюдений 1,4 миллиона рублей. В результате общий объем выдач также показал значительный рост — на 21%, до 123,3 миллиарда рублей.

Портфель автомобильных кредитов по итогам июля подрос на 4%, до 1,4 триллиона рублей, а количество активных кредитов — на 2%, до 1,8 миллиона ссуд.

"Можно с осторожностью предположить, что авторынок, включая его кредитную составляющую, перешёл в стадию роста: на ранке восстановлено предложение, пусть и с новым наполнением. Рост в июле, скорее всего, связан с дополнительными факторами спроса в виде ожидаемого повышения утилизационного сбора и попыткой компенсировать возможный рост цен вследствие изменения курсов валют", — прокомментировали аналитики.

Предварительные данные за первую декаду августа указывают на то, что в этом месяце автомобильное кредитование покажет сопоставимые, хотя может быть и чуть менее "амбициозные" результаты, заключили они.