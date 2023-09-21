СОЧИ, 21 сен — ПРАЙМ. Внедрение современных технологий упрощает взаимодействие с клиентами, увеличивает вероятность успешного взыскания, и коллекторы активно их используют, сообщил журналистам генеральный директор коллекторской компании ООО "АБК", входящей в группу Сбербанка, Дмитрий Теплицкий. В России могут запретить деятельность коллекторов, пишет СМИ

"Внедрение таких современных технологий, как онлайн-платформы и сервисы, электронные платежные системы, мобильные приложения упрощают взаимодействие с клиентами, имеющими просроченную задолженность, увеличивают вероятность успешного взыскания и уменьшают число просроченных платежей", — сообщил Теплицкий.

Так, на сегодняшний день в контакт-центрах по работе с просроченной задолженностью 85% исходящих звонков совершаются роботом-оператором, добавил гендиректор АБК.

"Сравнивая среднее количество минут робота и оператора контакт-центра, потраченных на разговор с клиентом — робот-оператор добивается цели разговора на 25% быстрее человека", — также отметил он.

Впрочем, это относится к "белым" коллекторам – профессиональным игрокам рынка. В то же время тень на них бросает продолжающаяся деятельность "чёрных" коллекторов, обратил внимание Теплицкий.

"Несмотря на ужесточение законодательства, направленного на борьбу с незаконными методами взыскания, некоторые "черные" коллекторы находят способы их обхода и продолжают свою незаконную деятельность", — подчеркнул он.