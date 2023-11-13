МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Рейтинг регионов России по ипотечным платежам, показывающий влияние платежей по ипотеке на семейные бюджеты, возглавили Магаданская область и Чукотка, в конце списка оказались Калмыкия и Северная Осетия, свидетельствует исследование РИА Новости. Названы регионы России, лидирующие в рейтинге доступности аренды жилья

БУМ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Эксперты отмечают, что в последние годы в России наблюдаются достаточно высокие объемы строительства нового жилья, при этом его доступность зачастую остается ограниченной, в том числе из-за значительного роста цен на квартиры. В целом накопить на квартиру для одномоментного ее приобретения представляется достаточно сложной задачей, поэтому, как и в остальном мире, люди для покупки недвижимости используют ипотеку.

Многие аналитики считают, что в последнее десятилетие случился настоящий бум ипотечного кредитования в России. С 2017 года каждый год выдается более миллиона ипотечных кредитов, а в рекордном 2021 году — почти два миллиона. По данным Банка России, по итогам первого полугодия 2023 года количество ипотечных заемщиков превысило 10 миллионов человек. В этой связи аналитики заинтересовались тем, насколько сильно платежи по ипотечным кредитам сказываются на бюджетах семей, и насколько велика разница между регионами по данному показателю.

Для исследования этого вопроса эксперты РИА Новости подготовили второй ежегодный рейтинг регионов по ипотечным платежам. В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы России, выступает соотношение среднего фактического ежемесячного платежа по ипотеке и средней чистой (за вычетом НДФЛ) зарплаты в регионе. Это соотношение выступает в качестве одного из показателей, характеризующих доступность ипотеки в различных регионах.

В ЛИДЕРАХ СЕВЕРНЫЕ РЕГИОНЫ

Согласно результатам исследования РИА Новости, в последние три месяца соотношение средних платежей по ипотеке и средней зарплаты в России составило 44%. Для сравнения в исследовании 2022 года в среднем на ипотечный платеж приходилось 50% от средней зарплаты. Таким образом, за год ситуация заметно улучшилась. Названы регионы - лидеры по доходам населения

Однако для семьи с одним работающим даже такой платеж по ипотеке может быть достаточно обременительным в финансовом плане. В случае же, если работают и муж, и жена, то нагрузка на бюджет снижается фактически вдвое, то есть выплачивать такой кредит становится посильной задачей.

Первая десятка рейтинга по минимальному соотношению платежа по ипотеке и средней зарплаты преимущественно сформирована северными регионами, в которых на ипотечный платеж приходится не более 36% от размера средней зарплаты региона. Первую строчку в рейтинге заняла Магаданская область, где средняя зарплата почти в четыре раза превышает средний ежемесячный платеж.

На второй строчке разместился Чукотский автономный округ с результатом 26,2%. Замыкает первую тройку Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 26,6% отношения платежа по ипотеке к средней зарплате. На четвертом и пятом местах расположились Ненецкий автономный округ – 28,4% и Республика Саха (Якутия) – 30,4%. Также в первую десятку попали: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (31%), Сахалинская область (31,6%), Мурманская область (32,3%), Камчатский край (33,2%) и Республика Коми (35,9%).

Таким образом, все лидеры рейтинга – это северные и удаленные регионы. Их лидерство эксперты объясняют двумя факторами. Во-первых, из-за суровых климатических условий и специфики ведения в них бизнеса зарплаты во всех этих регионах заметно превосходят средние цифры для других субъектов Российской Федерации. Во-вторых, эти же природно-климатические факторы делают данные регионы не столь привлекательными для жизни, что определяет относительно слабый спрос на жилье. Поэтому тут цены на недвижимость не столь высокие, и соответственно кредиты берутся также относительно небольшие (особенно в сравнении с Москвой и Санкт-Петербургом).

Москва в рейтинге расположилась на 24-м месте. В столице средний ипотечный платеж составляет почти 44% от средней московской зарплаты, что соответствует среднероссийскому уровню. Санкт-Петербург продемонстрировал практически такой же результат и расположился на 19-м месте с результатом 43,6%. Таким образом, даже несмотря на дороговизну недвижимости в столицах до последнего времени зарплаты позволяли с относительным комфортом брать и обслуживать ипотечные кредиты.

В АУТСАЙДЕРАХ – СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

Согласно результатам исследования, в семи регионах для обслуживания ипотечного кредита нужно отдавать более двух третей средней месячной зарплаты, что делает ипотеку здесь слабо доступной. Однако в этой части аналитики усматривают существенный прогресс. Для сравнения в исследовании 2022 года таких регионов было в два раза больше. Названы регионы - лидеры по уровню материального благополучия

В целом в регионах из нижней части таблицы ипотека не столь популярна, так как тут взять кредит могут только семьи с двумя работающими высокооплачиваемыми специалистами. Для среднестатистических работников этих регионов ипотека достаточно обременительна для семейных бюджетов.

В конце рейтинга оказалось достаточно много республик Северного Кавказа, что во многом объясняется невысокими зарплатами, при том что численность населения этих регионов растет достаточно быстро, а соответственно увеличивается и спрос на жилье.

Исключением является Чеченская Республика, занявшая 12 место в рейтинге. В последнее время данный регион характеризуется очень высокими темпами роста строительства жилой недвижимости, и на этом фоне количество ипотечных заемщиков выросло в несколько раз. При этом средний размер ипотечного кредита составляет 1,4 миллиона рублей, что является наименьшим значением в рейтинге, как следствие, это обеспечило минимальный объем ипотечного платежа в абсолютном выражении среди всех регионов России.

Последнее место в рейтинге занимает Республика Калмыкия, где на ежемесячные платежи по ипотеке требуется потратить почти полностью среднюю зарплату в регионе (92,7%). Также очень высокое (от 70% до 80%) соотношение платежей по ипотеке и средней зарплаты наблюдается еще в трех регионах — Северной Осетии – Алании, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии.

КАК СЧИТАЛИ РЕЙТИНГ

Соотношение платежей по ипотеке и средних зарплат рассчитывалось на основе аннуитетных платежей (выплачиваются ежемесячно равными долями) по фактическим кредитам за последние три месяца к средней чистой зарплате за 12 месяцев с сентября 2022 года по август 2023 года по полному кругу организаций. Для расчета аннуитетного платежа брались фактические ставки, сроки и размер кредитов в каждом регионе.