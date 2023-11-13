МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Банк России предлагает установить правила взаимодействия банков с клиентами при онлайн-продажах вкладов и кредитов, информация об основных продуктах, дополнительных услугах и рисках должны раскрываться полностью, говорится в сообщении регулятора. ЦБ провел два больших цикла киберучений среди банков

"Банк России предлагает установить правила взаимодействия финансовых организаций с потребителями при онлайн-продажах вкладов и кредитов (займов). Финансовые организации должны полностью и в очевидной форме раскрывать информацию как об основном финансовом продукте, так и о дополнительных услугах, информировать клиентов о рисках", — сказано в сообщении.

"Повышение доступности финансовых продуктов и услуг для различных категорий клиентов зачастую сопровождается появлением новых видов нарушений", — поясняет ЦБ.

ЦБ поясняет, что в настоящее время законодательством урегулированы лишь отдельные вопросы дистанционного взаимодействия банков с потребителями, при этом закон не регулирует порядок предоставления им финансовых продуктов и оказания услуг через дистанционные каналы продаж, что создает потенциал для различного рода "недобросовестного поведения".

Также, по данным исследования регулятора, на рынке есть системные проблемы, которые ограничивают права потребителей.