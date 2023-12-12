МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Ставки по рыночным программам автокредитования в России в первые месяцы 2024 года могут вырасти на 1 процентный пункт и достичь 19–23% на фоне ожидаемого роста ключевой ставки ЦБ, заявил РИА Новости директор департамента розничных рисков банка "Зенит" Александр Шорников. Российские банки выдали рекордный объем автокредитов, заявили в НБКИ

"В первом квартале 2024 года ставки по автокредитам могут вырасти в пределах 1 процентного пункта. Полная стоимость кредита по не субсидированным программам автокредитования ожидается в переделах 19-23% в зависимости от сегмента рынка и условий банков", — сказал он.

Однако, по словам Шорникова, возможный рост ключевой ставки сверх прогнозов аналитиков рынка приведет к ещё большему удорожанию продукта и вероятному временному охлаждению рынка, так как клиенты "морально ещё не готовы к уровню ставок 25% и выше".

Он полагает также, что на рынке доля транспортных средств из КНР (включая их локальную сборку) составит до 40%. Примерно такой же объем займут российские марки. "Оставшаяся доля будет заполнена все еще популярными у покупателей марками из Европы, Азии и США, официально не представленных в РФ и завезенных по параллельному импорту через третьи страны", — отметил эксперт.

По данным Банка России, в третьем квартале текущего года темпы роста портфеля автокредитов достигли значительных 13,2% (во втором квартале было 8,8%). Всего было выдано кредитов на 432 миллиардов рублей, что на треть больше, чем кварталом ранее. Такие результаты связаны с тем, что люди торопились приобрести автомобили из-за опасения дальнейшего роста цен, а также с субсидированием ставок китайскими автопроизводителями, пояснял регулятор в своем обзоре по банковскому сектору.