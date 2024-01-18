МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Минфин РФ в настоящее время не обсуждает возврат прежних параметров субсидирования банков при выдаче льготной ипотеки, заявил начальник отдела департамента финансовой политики министерства Осман Кабалоев. Минфин: расходы бюджета на нацпроекты исполнены почти на 100 процентов

В конце декабря власти РФ снизили предельную величину субсидий, получаемых банками в рамках льготных ипотечных программ, на 0,5 процентного пункта. В сентябре прошлого года субсидии уже понижались на 0,5 процентного пункта. Зампред правления ВТБ Георгий Горшков в январе заявил, что банк предлагает вернуть прежний размер субсидий в 2,5 процентных пункта, поскольку после изменения условий выдача льготной ипотеки фактически стала для банков убыточной.

"На текущий момент изменения внесены… Ситуация мониторится, но возврат к прошлым параметрам сейчас не обсуждается", — сказал Кабалоев в ходе расширенного заседания комиссии РСПП по жилищной политике в ответ на вопрос, можно ли вернуть прежние условия субсидирования кредитным организациям.

Сбербанк с 11 января изменил условия выдачи льготной ипотеки: теперь банк выдает такие кредиты только при условии субсидирования аккредитованным застройщиком. Позднее к этому решению присоединились ВТБ и Альфа-банк.

После этого ЦБ РФ заявил, что видит риски во взимании комиссий за выдачу льготных ипотечных кредитов, а ФАС сообщила, что получила жалобы на действия банков.