МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Федеральная служба судебных приставов (ФССП РФ) с первого февраля начинает вести реестр коллекторов, который будет включать не только профильные агентства, но и занимающиеся возвратом просроченной задолженности банки и микрофинансовые организации. Банки теперь обязаны информировать россиян об истечении срока вкладов

Президент России Владимир Путин в августе подписал закон об ужесточении контроля за деятельностью кредитных и микрофинансовых организаций, связанной с возвратом просроченной задолженности.

Так, с 1 февраля ФССП РФ будет контролировать работу не только профессиональных коллекторов, но и банков и МФО в сфере по взысканию долгов, кроме того, им будут присваиваться категории риска в зависимости от допущенных нарушений. Также должник и кредитор теперь смогут взаимодействовать по электронной почте и на "Госуслугах".

Ранее служба контролировала работу только профессиональных коллекторских организаций.