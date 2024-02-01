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2024
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ФССП начинает вести реестр всех коллекторов в России
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Федеральная служба судебных приставов (ФССП РФ) с первого февраля начинает вести реестр коллекторов, который будет включать не только профильные агентства, но и занимающиеся... ПРАЙМ, 01.02.2024
банки, финансы, новости, коллекторы, фссп
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Федеральная служба судебных приставов (ФССП РФ) с первого февраля начинает вести реестр коллекторов, который будет включать не только профильные агентства, но и занимающиеся возвратом просроченной задолженности банки и микрофинансовые организации.
Президент России Владимир Путин в августе подписал закон об ужесточении контроля за деятельностью кредитных и микрофинансовых организаций, связанной с возвратом просроченной задолженности.
Так, с 1 февраля ФССП РФ будет контролировать работу не только профессиональных коллекторов, но и банков и МФО в сфере по взысканию долгов, кроме того, им будут присваиваться категории риска в зависимости от допущенных нарушений. Также должник и кредитор теперь смогут взаимодействовать по электронной почте и на "Госуслугах".
Ранее служба контролировала работу только профессиональных коллекторских организаций.