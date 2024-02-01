МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Средний размер автокредита в РФ в прошлом году вырос на 40% — до 1,64 миллиона рублей, при этом на новый автомобиль граждане в среднем брали в банках около 2 миллионов рублей, а на покупку машины с пробегом — 1,5 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие", группа ВТБ). Взломали наш рынок: куда денут миллион китайских авто

"Средний чек автокредита в 2023 году увеличился на 40% и составил 1,64 миллиона рублей, в том числе 1,95 миллиона рублей (+34%) на новую машину и 1,48 миллиона рублей (+45%) — на автомобиль с пробегом", — сказано в исследовании. Одновременно увеличился и средний срок автокредита — с 70 до 74 месяцев.

Отмечается, что средний чек кредита на отечественный автомобиль составил в 2023 году 935 тысяч рублей, на китайский – 2,2 миллиона рублей, на корейский – 2,6 миллиона рублей, на японский – 3,4 миллиона рублей, на европейские бренды – 3,8 миллиона рублей.

По данным компании, в 2023 году заемщики чаще всего оформляли автокредиты на подержанные автомобили — на них пришлось две трети выдач по количеству и 58% в денежном эквиваленте. А регионами-лидерами по объему оформленных автокредитов стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан и Челябинская область.