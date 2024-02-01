МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. В России впервые возбудили уголовное дело по статье о нарушениях при возврате просроченного долга коллекторами, сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов. ФССП начинает вести реестр всех коллекторов в России

"В январе текущего года возбуждено первое уголовное дело по новой статье УК в Башкортостане, то есть начинает формироваться практика привлечения к уголовной ответственности", — сказал Аристов.

В июле прошлого года в УК РФ была введена статья 172.4 (Незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц), по статье предусмотрено наказание сроком от пяти до десяти лет лишения свободы.

Аристов отметил, что появление данной нормы упростило для правоохранителей поиск "по Уголовному кодексу, под какую статью подходят деяния, совершенные представителями коллекторских организаций".

Федеральная служба судебных приставов (ФССП РФ) с 1 февраля начинает вести реестр коллекторов, который будет включать не только профильные агентства, но и занимающиеся возвратом просроченной задолженности банки и микрофинансовые организации.