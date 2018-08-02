МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Продажи "АвтоВАЗа" в январе-июле 2018 года выросли на 19,5% в годовом выражении, до 199,273 тысячи автомобилей, говорится в сообщении компании. Выручка Renault от участия в "АвтоВАЗе" в I полугодии выросла на 14%

"За первые семь месяцев 2018 года в России было реализовано 199,273 тысячи легковых и легких коммерческих автомобиля Lada, что на 19,5% выше аналогичного результата в прошлом году. В июле 2018 года продано 29,389 тысячи Lada", — сообщает компания.

Ранее компания Nissan сообщила, что в октябре 2018 года завершит производство седана Almera на мощностях "АвтоВАЗа" в Тольятти и сосредоточится на продажах кроссоверов на российском рынке.

"Производство модели Nissan Almera будет завершено в октябре 2018 года. Количество автомобилей на центральном складе на конец октября 2018 года будет достаточным для поддержания продаж до весны 2019 года при сохранении спроса на текущем уровне", — отметил собеседник агентства.