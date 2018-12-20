МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ, Маргарита Горчакова. Страховщики, ЦБ и Минфин после долгих споров в уходящем году все-таки смогли согласовать новый этап либерализации в ОСАГО, поэтому 2019 год начнется с долгожданной реформы в автогражданке. Страховые тарифы, по задумке ее авторов, должны стать более справедливыми: законопослушные и аккуратные водители станут платить за страховку меньше, а виновники аварий – больше, обещают разработчики.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) ожидают, что в выигрыше окажутся 83% водителей. Однако себе в убыток работать никто не станет: автомобилистам-штрафникам придется раскошелиться за всех. Средняя стоимость полиса ОСАГО в итоге вырастет, но не более чем на 1,5%, уверены в ЦБ.

"Изменения не будут резкими – потребуется как минимум месяц для стабилизации всех изменений, после чего можно будет делать выводы. Помимо показателей убыточности и рентабельности, на рынке есть еще и борьба за клиента, которая с либерализации начинает играть значимую роль", — сказал агентству "Прайм" директор по развитию страхования СК "МАКС" Сергей Печников.

Наибольшую выгоду получат безаварийные водители в регионах РФ, относящихся к так называемой "зеленой зоне". По версии РСА, это Псковская, Рязанская, Орловская, Брянская, Новгородская, Калининградская, Сахалинская, Костромская, Курская, Кировская, Томская, Саратовская и Калужская области, Забайкальский край, Ненецкий автономный округ, Удмуртия, Чувашия, Карелия, Мордовия, а также Якутия.

В высококонкурентных регионах, таких как ЦФО, где убыточность хорошо контролируется – изменения тарифов будут минимальными. Высока вероятность роста тарифов в регионах с высокой убыточностью, прежде всего это касается ЮФО.

ПОДАРОК ОПЫТНЫМ И ВЗРОСЛЫМ

Первый этап реформы начнется в январе с самого ожидаемого страховщиками изменения: расширения тарифного коридора на 20% вверх и вниз от базовой цены, установленной ЦБ. Так, если сейчас базовая ставка варьируется в коридоре 3,432–4,118 тысячи рублей, то после Нового года стоимость полиса будет колебаться от 2,746 тысячи до 4,942 тысячи рублей.

Конечная цена для каждого водителя зависит от расчетных коэффициентов, которые тоже существенно изменятся. Первый этап затронет коэффициенты возраст-стаж (КВС) и бонус-малус (КБМ). Так, если раньше КВС предполагал лишь четыре градации: две по возрасту (до 23 лет и после) и две по стажу (до трех лет опыта вождения и больше) – то теперь число ступеней увеличится до 58.

Расширение сетки позволит максимально снизить коэффициент для опытных и взрослых водителей, а для молодых автолюбителей, которые, как правило, более аварийны, наоборот, увеличить. Например, КБМ для самых молодых, только получивших права водителей, составит 1,87, а для наименее рисковой группы — старше 59 лет и с опытом вождения более трех лет, он будет вдвое меньше — 0,93.

Также изменится система присвоения КБМ, основанного на страховой истории водителя, а именно на выплатах по предыдущим полисам ОСАГО в случае ДТП. Согласно указанию Банка России, КБМ будет присваиваться водителю раз в год — 1 апреля. Если по состоянию на 1 апреля 2019 года у автолюбителя будет уже несколько рассчитанных КБМ, то присвоен будет самый низкий из имеющихся.

"Коэффициент бонус-малус – это вообще почти подарок нашим автовладельцам. Мне кажется, в большинстве случаев он будет обеспечивать скидку", — уверен руководитель управления "Альфастрахования" Денис Макаров.

МАЛОВАТО БУДЕТ!

Коэффициент возраст-стаж, несмотря на изменения, все еще не до конца справедлив: дальнейшее расширение матрицы позволило бы опытным водителям получать еще больше скидок, уверены в РСА. Но никакие уточнения первого этапа реформы не должны помешать началу второго, который также планируется в следующем году, признают в союзе.

Следующий шаг реформы, которого так ждут участники рынка — это дальнейшее расширение тарифного коридора: до 30% осенью 2019 года, а затем — до 40% осенью 2020 года. Одновременно будет продолжена реформа над оставшимися коэффициентами: мощности (КМ) и территории (КТ).

Власти РФ обсуждали полную отмену КМ и КТ, но страховщики были против, заявив, что страховые компании должны иметь возможность не только использовать существующие коэффициенты по своему усмотрению, но и устанавливать собственные.

"Отмена данных коэффициентов, приведет к росту тарифов для большинства регионов, что ляжет непомерным бременем на потребителя", — предупреждает Печников из СК "МАКС".

Страховые компании, по его словам, хотят иметь достаточный набор инструментов и простор для действий – ведь в конечном итоге, по завершении всей реформы, предполагается полный отказ от регулирования тарифов ОСАГО, а значит придется рассчитывать индивидуальный тариф для каждого водителя.

Правда, это случится еще не скоро: по мнению Минфина, к полному освобождению тарифов получится прийти не раньше 2023 года.