МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" планирует до 2026 года выпустить 8 новых моделей и провести рестайлинг 9 моделей, сообщает компания.

"Корпоративное развитие группы "АвтоВАЗ" направлено на подготовку дальнейшего обновления модельного ряда: до 2026 года компания планирует выпустить 8 новых моделей и 9 фейслифтов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2018 году "АвтоВАЗ" уверенно продолжил реализацию среднесрочного плана развития. Благодаря поддержке акционеров, федеральных и региональных властей, группа показала устойчивую положительную операционную маржу и вышла на прибыльность.

Также в 2018 году компания начала реализацию рассчитанной на 2018-2020 годы программы по улучшению условий труда работников предприятия. Общий объем финансирования по программе составит 3,178 миллиарда рублей, из которых более 900 миллионов рублей уже выделено. Программа была разработана на основании опроса сотрудников компании и содержит план из 588 мероприятий, направленных на повышение комфорта и безопасности труда коллектива "АвтоВАЗа", отмечается в сообщении.

Группа "АвтоВАЗ" входит в Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами — Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы расположены в Тольятти — ПАО "АвтоВАЗ" и в Ижевске — ООО "Лада Ижевск".