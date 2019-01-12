МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Volkswagen отчитался о рекордных продажах своих автомобилей.

В 2018 году компания реализовала 10,83 млн машин, это на 0,9% больше, чем в 2017-м.

Наибольшим спросом у автогиганта пользовались внедорожники. Рекордными были также продажи машин таких производителей, входящих в группу, как Skoda, Porsche, Seat и Lamborghini.

Самый внушительный спрос на автомобили был зафиксирован в Южной Америке (13,1%) и в Центральной и Восточной Европе (7,1%).

При этом в России продажи по итогам года возросли почти на 20%.