МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого автомобильного концерна Daimler в первом полугодии 2019 года упала в 4,6 раза в годовом выражении — до 907 миллионов евро, следует из пресс-релиза компании.

Прибыль в пересчете на акцию составила 0,72 евро против 3,74 евро по итогам аналогичного периода прошлого года. Выручка Daimler при этом выросла на 2% — до 82,348 миллиарда евро.

По итогам второго квартала компания получила чистый убыток в размере 1,242 миллиарда евро против прибыли в 1,825 миллиарда евро годом ранее. Убыток в пересчете на акцию составил 1,24 евро против прибыли в 1,61 евро по итогам аналогичного периода прошлого года. Выручка выросла на 5% — до 42,65 миллиарда евро. Объем продаж автомобилей компании во втором квартале составил 821,7 тысячи штук, что на 1,4% ниже показателя годичной давности.

"Основное влияние на наши результаты во втором квартале оказали исключительные статьи расходов в размере 4,2 миллиарда евро. Поэтому во второй половине этого года мы сосредоточимся на улучшении наших показателей операционной деятельности и генерировании денежного потока", — приводятся в сообщении слова председателя правления Ола Каллениуса (Ola Kallenius).

Компания ожидает, что выручка в 2019 году немного вырастет. "На выручку подразделения Mercedes-Benz Cars в 2019 году положительное влияние, прежде всего, должен оказать запуск новых автомобилей A-класса и B-класса, а также G-класса и GLE", — отмечает компания. В то же время, по оценкам Daimler, прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT) в текущем году будет существенно ниже, чем в прошлом году.

Daimler AG — один из крупнейших мировых автоконцернов, которому, в частности, принадлежит 15% акций российского "Камаза". Был образован в 1883 году, в 1926 году стал акционерным обществом Daimler-Benz. В 1998 году в результате слияния с американской автомобильной корпорацией Chrysler была образована компания Daimler Chrysler AG. В 2007 году автомобильный гигант был вновь переименован в Daimler.