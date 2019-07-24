МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Японский автоконцерн Mitsubishi Motors по итогам первого квартала 2019-2020 финансового года, завершившегося 30 июня, получил чистую прибыль, приходящуюся на акционеров компании, в размере 9,312 миллиарда иен (86 миллионов долларов), что почти в три раза меньше по сравнению с уровнем прошлого года, говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль на акцию составила 6,26 иены (0,058 доллара) против прибыли в 18,92 иены (0,175 доллара) в предыдущем фингоду. Выручка Mitsubishi Motors снизилась на 4,3% год к году, до 536,164 миллиарда иен (4,96 миллиарда долларов). Операционная прибыль упала в 7,3 раза, до 3,857 миллиарда иен (35,7 миллиона долларов). Мировые продажи компании в отчетном квартале выросли на 2% в годовом исчислении, до 298 тысяч единиц.

По итогам всего 2019-2020 фингода Mitsubishi Motors ожидает получить чистую прибыль, приходящуюся на акционеров компании, в 65 миллиардов иен (600 миллионов долларов), что будет означать снижение в 1,7 раза по сравнению с предыдущим годом. Также компания прогнозирует рост выручки на 2,6%, до 2,58 триллиона иен (23,9 миллиарда долларов).

Компания указывает на ослабление мирового автомобильного сектора в основном из-за торговых споров США и КНР, а также на низкий спрос на основных рынках, таких как страны Северной Америки и Европы, Китай и другие регионы. Среди других негативных факторов отмечается также курсовой эффект.

Mitsubishi Motors входит в состав Mitsubishi Corp., основанной в 1954 году. Корпорация владеет активами в области энергетики, металлургии, машиностроения и потребительских товаров и ведет деятельность более чем в 80 странах. Штаб-квартира Mitsubishi Corp. находится в Токио.